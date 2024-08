Achille Costacurta finalmente il padre Billy rompe il silenzio su di lui

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 16 agosto 2024) Personaggi Tv. Il noto calciatore Alessandro “, compagno della showgirl Martina Colombari, ha rotto ildopo le aspre polemiche scaturite intorno alla figura del figlionei giorni scorsi. Ecco cosa è emerso.() Leggi anche:replica alle offese con un video sui social Leggi anche: Paura per l’ex de “L’isola dei Famosi”: il racconto del brutto incidente, l’intervista rivelatrice Nel nuovo episodio di “Stories” di Sky TG24, per ora uscito solo in anteprima, l’ex difensore del Milan Alessandro “ha ripercorso la sua eccezionale carriera e ha avuto modo di commentare anche alcuni aspetti della sua vita privata.