Settimana di Ferragosto | sono 13 mln gli italiani in vacanza

(Di giovedì 15 agosto 2024) Secondo la Confcommercio saranno circa 13 milioni gliinin questadiLadisi conferma un momento clou per le vacanze degli, con ben 13 milioni di cittadini partiti o pronti a partire, con una spesa complessiva stimata tra i 6,7 e i 7 miliardi di euro. Questo periodo per il 58% degli intervistati, rappresenta laprincipale dell’anno, evidenziando una tendenza che si mantiene sostanzialmente stabile rispetto al 2023. Vacanze diin Italia-Ansa-Notizie.comL’Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, ha delineato le preferenze dei viaggiatoriper il. L’82% sceglie di rimanere entro i confini nazionali, con una piccola percentuale (5%) che opta per località vicine alla propria residenza.