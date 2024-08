Perché oggi non c’è l’estrazione del Lotto e Superenalotto | motivo e quando torna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 15 agosto 2024)non c’èdele Superena, 15 agosto 2024, calendario, 15 agosto 2024, non c’èdele del Superenaè una giornata festiva, il 15 agosto, Ferragosto, per cui come avviene sempre in occasione delle festività sia civili che religiose, il gioco delsi ferma e non viene effettuataodierna. Vediamo allora insieme come cambia il calendario delle estrazioni dele del Superena, visto che, giovedì 15 agosto, non c’è. Le estrazioni delavvengono quattro volte a settimana, il martedì, il giovedì, il venerdì e il sabato. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art.1 del D.M. 30 gennaio 1997, nel mese di agosto il calendario delle estrazioni delsubirà alcune modifiche, poichédi giovedì 15 agosto cadrà in un giorno festivo.