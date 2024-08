Orsi Toth Bianchi-Schieder Borger oggi in tv sedicesimi Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024) Tutto pronto per, partita deidi finale deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Rekae Giada, dopo aver chiuso il girone B al terzo posto, torna sulla sabbia per giocare la prima sfida da dentro o fuori. Serve una grande prestazione per avere la meglio sulla coppia tedesca composta da Hanna-Mariee Karla, terze nella Pool F. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà agli ottavi di finale? L’appuntamento è per le ore 15.00 di mercoledì 14 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.