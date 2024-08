Moto3 David Alonso a Spielberg per ipotecare il Mondiale? Ortolà principale antagonista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il Motoè tornato dalle vacanze estive con il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone e torna in scena già questo fine settimana con il Gran Premio d’Austria anel Red Bull Ring, il bellissimo circuito in Stiria che prevede tanti tratti in accelerazione e regala sempre un certo spettacolo anche dal punto di vista paesaggistico. Inla questionesembra essersi chiarita nelle ultime gare, con undecisamente in fuga verso la conquista del titolo nella classe inferiore. Il colombiano ha ben 199 punti in classifica con la bellezza di sei vittorie sulle dieci gare finora disputate e un totale di 199 punti accumulati in campionato. Finora si è dimostrato il più forte della concorrenza e viene dal secondo posto in Gran Bretagna dietro al suorivale.