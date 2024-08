Matthew Perry cinque arresti per la morte della star di Friends | anche l’assistente personale e due medici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Svolta nelle indagini sulladi, l’attore amatissimo per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing nella serie tvpersone sono state arrestate con l’accusa di avergli fornito la ketamina che ha portato al suo decesso in ottobre a 54 anni, pur essendo consapevolisua dipendenza da droghe: si tratta del suo assistenteKenneth Iwamasa, di un conoscente, Erik Fleming, di due, Salvador Plasencia e Mark Chavez, espacciatrice Jasveen Sangha, conosciuta come la “reginaketamina” di Los Angeles. Le accuse a vario titolo sono di cospirazione per distribuire ketamina, distribuzione di ketamina con conseguente, possesso di metanfetamina con l’intento di distribuirla, alterazione e falsificazione di registri relativi a un’indagine federale.