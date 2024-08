Manna torna in Italia | Le ultime su Lukaku Gilmour e Natan I dettagli – CorrSport

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il DS del Napoli Giovannidal viaggio londinese. Lenotizie sulle questioni che riguardano, Neres e. NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il calciomercato del Napoli entra in una fase delicata. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport un intricato triangolo il rientro indi Giovanniha sbloccato alcune situazioni.inIl DS nel suo viaggio a Londra ha sbloccato alcune situazioni di mercato, la prima riguarda Billy: “23 anni, non spicca per prestanza fisica (è alto 170 cm), ma è uno che ha qualità e corre ovunque senza sosta, per caratteristiche non è Lobotka e non è nemmeno Anguissa. Scozzese, intenso, “Premier” visto che viene dal Brighton con il quale il Napoli sta chiudendo l’accordo per portarlo al Sud e, se dovesse fare in tempo, dopo visite e firma, anche domenica a Verona con il resto del gruppo.