La Re-Basket 2000 e l’esordio in B | Abbiamo voglia di emergere Dimostreremo il nostro valore

(Di giovedì 15 agosto 2024) "di, di lottare e di dimostrare il". La Re-, neopromossa in B Interregionale, scalda i motori in vista della prossima stagione: la preparazione inizierà il 20 agosto, ma coach Alberto Baroni, confermato in panchina dopo la vittoria in Serie C, è convinto delle possibilità dei suoi. "Sarà una stagione lunga, visto che tra prima e seconda fase il campionato durerà 34 partite, l’obiettivo è ovviamente quello di salvarsi il prima possibile. Sicuramente esser inseriti nel girone del Nord-Ovest, anziché con le venete e le friulane, ci consente di risparmiare costi, tempi e chilometraggio: il parco avversarie sarà competitivo, sicuramente il quadrangolare che avremo a Ferrara il 20 e 21 settembre, ad una settimana dal via, ci dirà a che punto siamo".