Il Manchester United non è pronto per la stagione ammette Ten Hag

(Di giovedì 15 agosto 2024) 2024-08-15 18:18:41 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Erik Ten Hagche la sua squadra, il, non è pronta per l’inizio delladi Premier League. I Red Devils apriranno lain casa contro il Fulham venerdì sera (inizio alle 20:00), ma il 54enne afferma che un’estate di tornei internazionali, tournée e nuovi acquisti significa che non sono ancora pronti a partire con il piede giusto. I nostri acquisti estivi saranno impegnati contro il Fulham venerdì? Erik ha parlato #MuFC #PL —(@ManUtd) 15 agosto 2024 “Non è la pre-in cui hai cinque o sei settimane per lavorare sulla squadra”, ha detto nella conferenza stampa pre-partita. “È molto complicato.