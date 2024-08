Fantastici Quattro | svelate le uniformi della famiglia nell’MCU

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) i Marvel Studios hanno rilasciato un breve video con il cast di Fantastic Four , che parla al pubblico dal set del film a Londra. Il set retro-futuristico mostra lestar a un tavolo da pranzo, con Johnny Storm (Joseph Quinn) che indossa la sua uniforme dei. Invece di essere una tuta high-tech in kevlar o tyvek, il costume sembra più un maglione e pantaloni in spandex, con una larga cintura bianca. Ciò si adatta all’atmosfera di tutto ciò che abbiamo visto finora nel film, che sembra essere ambientato qualche decennio fa (e probabilmente in un altro mondo del multiverso Marvel). Gli altri tre personaggi indossano abiti relativamente ordinari, con Sue Storm (Vanessa Kirby) in un dolcevita nero e Reed Richards (Pedro Pascal) che indossa un cardigan sopra una camicia bianca abbottonata.