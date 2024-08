C' è la data precisa Meteo Giuliacci | il grande caldo ha le ore contate

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 15 agosto 2024) Non si sa se sia davvero record ma l'estate 2024 è certamente una delle più calde di sempre. Da ormai settimane l'anticiclone africano staziona alle nostre latitudini portando afa e alte temperature sulla nostra Penisola. A quanto pare, però, tutto questo ha le ore. Secondo gli esperti del sito.it, infatti, nelle prossime ore il flusso in arrivo dall'Atlantico spazzerà l'anticiclone portando piogge e un deciso abbassamento delle temperature. E abbiamo anche la. Si tratta di sabato 17 agosto. "Un sensibile calo delle temperature, specialmente nelle aree settentrionali e centrali del Paese, con valori sotto le medie e una decisa passata di piogge", scrive Andrea Tura sul sito che ospita le previsioni del colonnello Mario. Non si tratterà, però, della vera fine dell'estate per la quale bisognerà attendere metà settembre.