Volley è ufficiale il girone del Casciavola per la stagione 2024-25

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Pisa, 14 agosto- Nessuna sorpresa se non la tempistica di pubblicazione dei gironi del prossimo campionato di serie C. L'attesa era tutta per il 20 agosto, invece il Comitato Regionale Toscano e all'antivigilia di ferragosto ha rotto gli indugi e pubblicato la composizione dei due gironi della prossima serie C. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la Verodolche è stata inserita nelB, ovvero quello della costa toscana che vede in aggiunta alcune squadre della lucchesia e del pistoiese.