Un ente benefico ha distribuito caramelle con metanfetamina

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Secondo l’organizzazione benefica contro la povertà, fino a 400 persone potrebbero aver ricevuto i dolciumi dall’Auckland City Mission come parte di un pacco alimentare. I dolciumi sono stati donati in forma anonima da un cittadino in una confezione sigillata, ha aggiunto. Almeno tre persone, tra cui un bambino, hanno chiesto assistenza medica in seguito, ma nessuna di loro si trova attualmin ospedale. Secondo la New Zealand Drug Foundation, ogni singola caramella potrebbe avere un valore di mercato di circa 1.000 dollari neozelandesi (601 dollari; 468 sterline). La polizia afferma che, sebbene l’incidpotrebbe essere stato accidentale e non un’operazione mirata, non è giunta ad alcuna conclusione in quanto è “un po’ presto per dirlo”.