Un balletto di prezzi L’onda del grande caldo lievitano frutta e verdura | Non si taglia sulla qualità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In un periodo in cui forti sono i rincari per tutti i prodotti alimentari, non fanno eccezioneche alla fine vanno a condizionare le scelte dei clienti che stringono la cinghia, tolgono dal menù qualche prodotto o magari puntano. Molto spesso si sceglie di non rinunciare ad un buon prodotto, preferendo però acquistare una quantità minore di cibo, onde evitare gli sprechi e dare una stretta di mano al risparmio. "Isono alti – riconosce Andrea Lupo, che sta facendo acquisti insieme al figlio nonostante la calura estiva che non vuole saperne di lasciare la pianura padana – non ho fatto caso a rincari particolari, semplicemente sto attento, scelgo meglio, diminuisco la quantità ma non certo la". Della stessa idea è anche Fabio Bonesi.