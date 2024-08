San Nicandro Garganico | incidente morto tredicenne Rilievi fino a sera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Per cause da dettagliare si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Accaduto nel tardo pomeriggio a San, in pieno centro abitato. Il conducente del motorino, tredici anni, è stato sbalzato sull’asfalto. Èsul colpo, purtroppo vani sia pure tempestivi i soccorsi.dei carabinieriper dettagliare la dinamica dell’. L'articolo San proviene da Noi Notizie..