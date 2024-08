Rugby Tre Cavalieri lasciano Per loro ecco la Lazio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Union –è stata la duplice sfida più importante del girone 3 dello scorso torneo di Serie A, chiusasi con un successo a testa e con la prima "storica" vittoria degli uomini di Alberto Chiesa a Roma, nella tana dei biancocelesti. E i laziali, promossi in Serie A Elite, si sono rinforzati prelevando proprio dai "tuttineri" tre giocatori futuribili. L’ultimo, in ordine cronologico, è il ventenne Cesare Zucconi, terza linea pratese reduce dal Sei Nazioni U20 con l’Italia. Stella dell’U18 dei, si era affacciato definitivamente in prima squadra nella scorsa annata, riuscendo a ritagliarsi un minutaggio importante, e cercherà di farlo anche al piano superiore. Al pari del coetaneo Lorenzo Pesucci, pilone originario di Grosseto arrivato al Chersoni un paio di estati fa: anche lui è stato annunciato dalla compagine biancoceleste come nuovo innesto.