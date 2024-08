Restyling al dormitorio San Carlo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Manutenzione straordinaria per ilSan(nella foto). L’intervento si è reso necessario per ottenere l’agibilità dopo il trasferimento degli utenti dal Villaggio San Francesco a via San. Come prevede il progetto della Giunta, dovranno essere sostituiti i serramenti esterni e interni, rimosse le porte interne e riparate le infiltrazioni provenienti dalla copertura, prima di effettuare la tinteggiatura delle superfici interne. Da sistemare anche i canali di gronda e da rifare gli impianti idrico-sanitario ed elettrico. I lavori, che comporteranno una spesa di 100mila euro, arrivano dopo un’altra ristrutturazione ultimata meno di un anno fa.