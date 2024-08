Piega mossa e perfetta senza piastra anche d’estate | l’accessorio virale è già best seller

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La(ma non solo) è una vera fatica: pensare di asciugare i capelli con il phon o di utilizzare laè appannaggio dei coraggiosi, perché le alte temperature non aiutano. Ma c’è un accessorio che permette di ottenere capelli perfetti, facendoci sfoggiare una favolosautilizzare nessun elettrodomestico. Tanto è vero che questo oggetto dei desideri è già. I migliori bigodinicalore per una chioma al top.per lacalore: è l’acquisto top Avere unacon pochissime mosse eutilizzare il calore? Sì, è possibile e infatti questo accessorio è già. Basta fare un giro suoi social (in particolare su TikTok) per vedere tutorial su come utilizzarlo e qual è il risultato finale. Si tratta di una sorta di grande e lungo bigodino da porre sopra la testa e sul quale avvolgere i capelli.