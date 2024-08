PARLA CHALA Non ho mai pensato di andare via da qui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Torna are Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, forte di un contratto sino al 2027, ha spento le voci estive di addio al nerazzurro ai microfoni di Sky Sport: "Non ho mai avuto un pensiero sull’via, ero sicuro di rimanere all’Inter. I rumors arrivano, io non ho mai detto niente e hosolo al mio lavoro. Poi hoto, così tutti si sono rilassati". Dunque, amore eterno, o comunque a medio-lungo termine ai colori nerazurri: "Vincere lo Scudetto è stato bello, però ora le motivazioni degli avversari sono più alte. Riconfermarsi è ancora più difficile, ma credo in noi. Abbiamo tutto per farlo". A.L.M.