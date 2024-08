Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Roma, 14 agosto 2024 – Continua l’in, verso le regioni di Kursk e. Quest’ultima hato oggi lo: “La situazione rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine”, hato su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov. In uno scambio con la stampa al suo arrivo a New Orleans, il presidente statunitense Joeha definito le operazioni di Kiev in“un” per Vladimir, per poi aggiungere che Washington è in costante contatto con l’esercito ucraino per gli aggiornamenti. Intanto, i media indipendenti bielorussi riportano che il governo di Minsk ha ordinato il trasferimento di equipaggiamento militare all’esercito russo per rinforzi nel Kursk e in altri settori della linea del fronte con l'