Il Tar riconosce il mobbing dell’Esercito sul maresciallo trasferito | Stress lavoro-correlato dovuto a episodi vessatori e denigratori

(Di mercoledì 14 agosto 2024) IlluogotenenteSanto Giuseppe Silvestri è stato vittima di. Lo ha stabilito il Tar della Sicilia, che ha riconosciuto i numerosi “” corroborati da “un puntuale riscontro probatorio”. Silvestri, in servizio al 46esimo Reggimento Trasmissioni di Palermo, militare da decenni, rispettoso della disciplina e delle gerarchie, ha sempre svolto il proprio– anche con incarichi significativi – seguendo le regole e ricevendo valutazioni eccellenti. In seguito a un cambio al vertice del proprio ufficio, però, il suo atteggiamento rigoroso era evidentemente diventato un problema. In qualità di ufficiale alla matricola, infatti, ilaveva il compito di valutare e registrare i curricula dei militari del reparto e aveva la delega di firma per gli atti interni: era una sorta di “notaio” dell’ente.