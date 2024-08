Il Centro lo facciano i centristi altrimenti è una burla La versione di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Diciamoci la verità, e anche con un pizzico di ironia. La costruzione della cosiddetta gamba dinel futuro “Fronte popolare” è quantomai divertente. E non solo perché nel “Fronte popolare”, di norma, ilnon esiste. È appena sufficiente guardare a ciò che è capitato nel vero “Fronte popolare”, quello del lontano 18 aprile del 1948 guidato dai comunisti di Palmiro Togliatti contro la Dc di De Gasperi e i suoi alleati democratici ed occidentali per arrivare alla conclusione che da quelle parti le forze centriste, e aggiungiamo noi anche cattolico popolari, non sono granché di moda. Per non parlare del “Fronte popolare” di serie B, quello capitanato dall’ex e post comunista Achille Occhetto con la “gioiosa macchina da guerra” nel 1994. Due flop politici ed elettorali macroscopici che hanno fatto storia nella vita politica del nostro Paese.