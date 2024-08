I Campionati Italiani Ragazzi hanno chiuso la stagione della Chimera Nuoto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – Lasportivaè andata in archivio con i. Le finali nazionaliimpegnato tre nuotatori aretini che, dopo aver meritato la qualificazione in diverse specialità,goduto dell’opportunità di scendere in vasca nelle piscine del Foro Italico di Roma e di misurarsi con coetanei di tutta la penisola. Una prova particolarmente positiva è stata siglata da Margherita Mattioli del 2011 che ha brillato soprattutto nei 100 farfalla dove si è piazzata decima nella finale “A” e dove è risultata la seconda miglior atleta del suo anno di nascita, mentre nei 200 farfalla haal terzo posto la finale “B” e al tredicesimo posto complessivo.