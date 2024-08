Hunter Biden chiese aiuto al governo Usa per investire in Italia nuovo scandalo per lui | il suo patrimonio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 agosto 2024), figlio del presidente degli Stati Uniti Joe, nel 2016 cercò assistenza dal Dipartimento di Stato americano e dall’ambasciatore Usa a Roma per facilitare un affare incon Burisma, una società ucraina del gas per la qualelavorava. Questa notizia è stata riportata dal New York Times, che ha ottenuto documenti rilasciati dall’amministrazione. La Casa Bianca ha dichiarato che, all’epoca, Joenon era a conoscenza delle azioni del figlio. L’accusa Ora che Joenon deve più pensare alla sua rielezione, si trova ad affrontare una nuova questione familiare: suo figlio, già più volte al centro di scandali.