Golf Kassa Zullo piazza la doppietta

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Oltre 100 giocatori hanno sfidato il caldo del secondo fine settimana di agosto prendendo parte alle competizioni in calendario alVilla Paradiso.è stato il mattatore del weekend imponendosi in entrambi gli appuntamenti. Sabato 10 agosto si è imposto nella tappa del circuito Ticket to Paradise con un eccellente giro in 69 colpi, tre meno del par del campo di Cornate d’Adda. In prima categoria Paolo Tresoldi (39) ha superato Virginio Facheris (37) mentre in seconda Roberto Lamura (37) ha avuto la meglio su Antonio Scalone, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Claudia Amoroso (34) è stata la miglior lady mentre Marco Cagliani (37) il senior. Domenica 72 colpi sono stati sufficienti aper vincere il World AmateurChampionship, circuito che premierà i migliori con la maglia Azzurra nella finale del campionato negli Stati Uniti.