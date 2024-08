Facciamo un ricordo di Alberto Angela a un anno dalla morte | la clamorosa doppia gaffe di Gianluca Semprini a Estate in diretta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Qualche momento di confusione perdurante l’ultima puntata diin. Il conduttore, in studio con Nunzia De Girolamo, ha ricordato Piero, lo storico divulgatore scientifico morto il 13 agosto di due anni fa. Ma, nel presentare la clip, ha fatto confusione tra Piero e il figlio, anche lui volto della divulgazione televisiva,. “undi, a unsua scomparsa e poi ne parliamo qua in studio. Sì, di Piero, scusate. Era la storia della televisione”, ha detto il conduttore. Non una, quindi, ben dueper: la prima legata al nome del divulgatore, su cui è stato correttoregia. Il secondo, invece, sulla data della sua scomparsa, avvenuta nel 2022 e non nel 2023, come erroneamente presentato.