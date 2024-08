Elodie star del Pirelli Uno due tre alza la copertina di The Cal | Libero e nudo | il corpo è mio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) "Da bambina ero molto vanitosa, poi mia mamma mi ha insegnato i valori che ti fanno diventare bella come essere umano. Io più che bella mi sento una donna dolce, sono tanto caruccia! Nella vita sono una patata, non uso la femminilità tutto il giorno, sono molto buffa".si racconta senza filtri, lei è così, frizzante e veloce, sempre a caccia di una casa nuova con meno oggetti e vestiti possibili da cambiare ogni anno, ancora amica delle ragazzine di un tempo che sono come sorelle, fiera di essere un’artista italiana in un momento felice per il nostro pop. E ora è tra le protagoniste del Calendario2025. L’ultima italiana ad aver posato per il Calendarioè stata Elisa Sednaoui con gli scatti del grandissimo Steve McCurry per le strade di Rio de Janeiro, 2013.