Elodie da Miami attacca Meloni e si chiede | Torna il fascismo? La pubblicità al calendario è assicurata

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Leggendo stamattina l’intervista a Repubblica dida, non si capisce se la cantante romana debba presentare il super sexyPirelli o la candidatura alla segreteria del Pd. Parla appunto come una Elly Schlein de noantri, con qualche orpello dialettico in meno, non avendo studiato nei college in Svizzera. Ma con tono decisamente più pop. O, per peggio dire, più trash. Il motivo dell’intervista è esplicito. La cantante romana, passata per i talent, Sanremo e ospite fisso delle adunate Pride, deve promuovere ilPirelli., nome d’arte diPatrizi, poteva rilasciare l’intervista al Quartaccio, periferia romana della quale parla tanto nelle interviste, ma lo fa da. Con la complicità del quotidiano diretto da Maurizio Molinari, che scomoda il suo inviato Paolo Mastrolilli per mandarlo sul set fotografico in Florida.