Come fa una produzione italiana a entrare in contatto con un grande OTT

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La quarta stagione di Boris ha provato a raccontare il mondo dellacinematograficaai tempi delle grandi piattaforme OTT di livello internazionale. Ovviamente, sagacia e amare verità si sono susseguite sullo schermo, in una sorta di meta racconto (distribuito, tra le altre cose, proprio su una piattaforma OTT). Fuori dalla finzione cinematografica, però, c’è una realtà con cui fare i conti. Negli anni che sono appena trascorsi – in quella che in maniera abbastanza concorde è stata definita l’età dell’oro delle produzioni italiane – le piattaforme OTT hanno giocato un ruolo fondamentale all’interno del mercato. Masi interfaccia unplayer internazionale con una? Abbiamo provato a esaminare, raccogliendo alcune testimonianze, il processo che porta un film italiano nel catalogo di Amazon o di Netflix.