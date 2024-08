Caso Pierina Paganelli la scoperta sul Dna analizzato | cosa è venuto fuori

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le indagini sull’omicidio di, la 78enne trovata morta nel garage della sua abitazione a Rimini, stanno entrando in una fase cruciale, con importanti sviluppi legati all’analisi del dna e alla ricostruzione dei fatti. A parlarne è Davide Barzan, criminalista e consulente di parte per Manuela Bianchi, nuora della vittima, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage. Uno dei punti focali dell’indagine è il ritrovamento di tracce di dna maschile su sette reperti prelevati dalla scena del crimine. Tuttavia, Barzan ha evidenziato che il dna rilevato è presente in quantità estremamente ridotte, il che potrebbe rendere difficile la sua sequenziazione per una comparazione efficace con il dna dell’unico indagato, Louis Dassilva.