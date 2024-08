Bologna Fc Erlic si presenta | Pronti per l' Udinese felice di ritrovare Italiano

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), 14 agosto 2024 – Determinazione, voglia di rivalsa e il sogno condiviso di giocare la Champions League. Martinsi racconta nella consuetazione che sancisce ufficialmente il suo arrivo a, arrivo che si era in realtà concretizzato già durante la preparazione di Valles e che l’ha visto anche andare subito a segno in amichevole. “Tutto è successo velocemente - racconta l’ex Sassuolo -, in breve tempo mi hanno fatto sapere che c'era interessamento dele quando ho parlato con il mio agente non ci ho pensato tanto. Credo che il sogno di ogni giocatore sia di giocare la Champions. Cercherò di dare il mio massimo, di aiutare la squadra e di non farmi sfuggire in questa occasione”.