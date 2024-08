Bianchin Scampoli-Hladun Lazarenko oggi in tv Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sta per terminare l’attesa per, partita valevole per il girone B deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Margheritae Claudia, dopo aver affrontato in tarda mattinata le padrone di casa Stam/Schoon, tornano subito in campo con l’obiettivo di vincere e proseguire così l’avventura continentale. Dall’altra parte della rete ci sono le ucraine Marynae Tetiana, che arrivano invece dal match di poche ore prima contro le tedesche Schneider/Kozuch. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di mercoledì 14 agosto sulla sabbia del Marktplein di Apeldoorn, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.