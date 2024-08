Atalanta non smettere di sognare | contro il Real Madrid per un’altra notte storica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Varsavia (Polonia). Gian Piero Gasperini lo ha sempre detto: l’non deve mai perdere la propria identità, i tifosi devono avere il diritto di. Mai. Neanche nelle situazioni di più grande emergenza, neanche quando si parla di sfidare i colossi del calcio europeo e Mondiale. Il nome ‘’ fa venire i brividi solo a pronunciarlo, immaginarsi se poi questo accade quando in palio c’è una coppa. Anzi, una Supercoppa. Flashback: 14 agosto 2010. La prima partita dell’dei Percassi,il Foligno in Coppa Italia. Vittoria per 3-1, primo gol del nuovo corso firmato da Padoin. Ardemagni era il grande acquisto estivo. Come sono cambiate le cose. 14 anni, numero ricorrente nella storia. Varsavia da Dublino dista 2.200 chilometri.