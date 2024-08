Aereo precipitato il racconto choc della figlia che non è partita grazie al padre

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024), ilche non èal– Credete nel destino? La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile. Una donna non si è imbarcata sul volo che ha ucciso 62 persone perché ill’ha pregata di “restare ancora un giorno”. Juliana era alla biglietteria quando ha ricevuto un messaggio vocale dal genitore, che diceva così: “Vai sabato mattina”. Lei ha seguito il suo consiglio. ( dopo le foto) Leggi anche: Incidente frontale, un massacro: la scoperta sulle vittime Leggi anche: Temporali e nubifragi in arrivo sull’Italia: quali saranno le regioni colpite, ilche non èalA Juliana mancavano pochi minuti per assicurarsi il suo posto sull’passeggeri VoePass che si è schiantato nello stato di San Paolo in Brasile.