WTA Toronto 2024 Jessica Pegula piega Amanda Anisimova in finale e vince il torneo

(Di martedì 13 agosto 2024)il derby statunitense cone si aggiudica il National Bank Opendi tennis,di categoria WTA 1000 andato in scena a, in Canada: la numero 3 del seeding conquista il titolondo inla connazionale con lo score di 6-3 2-6 6-1, maturato in un’ora e mezza di gioco. Nel primo setparte bene ed opera il break a trenta nel game d’apertura, sciupando poi un’altra palla break nel quinto game per volare sul 4-1 pesante.resta in scia all’avversaria, ma la testa di serie numero 3 risulta ingiocabile al servizio:in quattro turni in battuta concede appena un quindici, con un doppio fallo, all’avversaria, poi nel nono gioco si procura due set point e già alla prima occasione chiude sul 6-3 in 28?.