Wax | la confessione privata sul dito come quella di Tony Effe

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 agosto 2024) Il “” diè diventato ormai un tormentone del web e chi non lo conosce significa che non ha mai visto la sua video-intervista al portale MySecretCase. E niente, vi consiglio di recuperarla. L’ha vista anche Gaia che ha confermato di sapere che apiace. “? Ci sta.approva, ho visto. Non personalmente, eh! Ho visto il suo video in cui lo diceva”. E dello stesso parere del trapper è anche Wax. Il cantante di Amici, parlando sempre con i ragazzi di MySecretCase, ha confessato che anche a lui ilpiace e che lo ha sperimentato più volte. “Quandoe con chi l’ho sperimentato la prima volta? Direi anche quanto! È successo la mia prima volta proprio, proprio la prima volta. Non mi si indur1va il mio pupillo e lei, si vede che era molto esperta nel campo, punto p: la prostata. Quanto? Una falange.