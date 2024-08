Telecronisti Milan-Monza | programma Trofeo Berlusconi 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, gara valevole per la seconda edizione delSilvio, inmartedì 13 agosto alle 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza dio. La partita sarà ovviamente trasmessa in diretta tv esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it: la telecronaca sarà affidata a Riccardo Trevisani con commento tecnico di Massimo Paganin. La diretta su Canale 5 avrà inizio alle 20:30 e nelnon c’è solo calcio. Prima della gara, spazio all’esibizione canora di Fausto Leali che proporrà i suoi più grandi successi insieme a Daniel Musa, vincitore dell’ultima edizione di ‘Io Canto Family’. Al termine della gara invece si procederà con la premiazione sul campo con la consegna alla squadra vincitrice della coppa intitolata a Silvio. A condurre la serata dallo studio sarà Monica Bertini.