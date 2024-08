Questo è per Nadia Il messaggio de Le Iene arriva proprio oggi Italiani in lacrime

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Una ferita che non si rimargina e, allo stesso tempo, un cuore che continua a battere nel petto di chi le ha sempre voluto bene. Il ricordo diToffa non si spegne. Aveva 40 anni,, e l’incubo era cominciato il 2 dicembre 2017, quando fu ricoverata in ospedale per un malore improvviso a Trieste, dove si trovava per un servizio de “Le”. “A un certo punto sono caduta”, raccontò la giornalista. Dopo giorni di incertezza arrivò la diagnosi, terribile: cancro al cervello. >> “Ma come ca*** è possibile?!”. Reazione a catena, Pino Insegno e pubblico con gli occhi sgranati: è choc in studio sui concorrenti Due mesi più tardi la conduttrice tornò su Italia 1 spiegando che stava affrontando la battaglia più dura della sua vita. “Mi sono operata e mi hanno tolto il 100% del tumore. Ma ho fatto radio e chemio preventive”.