Quanto costa il calcio in tv? La Serie A è la meno costosa d’Europa | il confronto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 13 agosto 2024) Ilè senza dubbio lo sport più seguito in Italia e in Europa. Tuttavia, seguire le partite delle principali leghe calcistiche dalla comodità di casa non è economico. Il costo delle piattaforme che trasmettono le partite diin TV varia significativamente da un paese all’altro, e laA italiana emerge come il torneocaroilin tv in Italia e in Europa In Italia, tutte le 380 partite dellaA sono trasmesse in esclusiva da DAZN. Il costo dell’abbonamento a DAZN è relativamente accessibile rispetto alle piattaforme di altri paesi europei che trasmettono i rispettivi campionati nazionali. Per la stagione 2024-25, su Dazn si potrà seguire tutta laA a un costo mensile d’ingresso tra i 29,91 e i 34,99 euro a seconda dell’offerta che si sceglie di attivare.