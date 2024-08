Quante posizioni guadagna Darderi nel ranking ATP dopo il successo con Tabilo? La top 30 si avvicina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 agosto 2024) Lucianocon una splendida prestazione si è qualificato per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati al suo debutto in Ohio: un bellissimosu Alejandroin due set, servendo alla grande e dimostrando che non solo la terra battuta è la superficie sulla quale si può togliere soddisfazioni. L’italo-argentino aveva già dimostrato a Wimbledon e ad Halle di potersi esprimere bene sul veloce e questa è una confermail buon match disputato anche la scorsa settimana a Montreal contro Tommy Paul. Adesso ci sarà un bellissimo derby contro Flavio Cobolli per un posto al terzo turno in questo Masters 1000 sul veloce per entrare poi in rotta di collisione di Hurkacz.