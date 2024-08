Pagliuca | Mi sono sentito il Ted Lasso d’Italia quando l’Atalanta ha vinto l’Europa League

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2024) Il comproprietario dele dei Boston Celtics in Nba Stephenha parlato dell’incontro fatale con i Percassi e l’acquisizione del club bergamasco.: «Io il Tedha» A The Athletic spiega anche dell’incontro tra il coach Nba Mazzulla e Gasperini e della vittoria del: «Siincontrati a Boston. Hanno entrambi un approccio molto creativo al gioco. La vittoria delè stata magica. Mi sentivo come il Ted. Non capita spesso di far parte di un film con un lieto fine come questo. Dopo siamo tornati in hotel, abbiamo cantato canzoni e mangiato con le famiglie. Non credo che i giocatori siano andati a dormiresaliti direttamente sull’aereo di ritorno alle otto del mattino».