MotoGP i precedenti di Bagnaia a Spielberg Pecco mai fuori dal podio dal 2019 in Austria!

(Di martedì 13 agosto 2024) Francescosi avvicina al Gran Premio d’, sul circuito del Red Bull Ring, non essendo in testa al campionato piloti.accusa infatti tre punti di ritardo nei confronti di Jorge Martin, che continua a stargli vicino e a lottare in un duello spalla a spalla che si potrebbe protrarre come lo scorso anno fino al termine del Mondiale diche però può avere un’occasione in Stiria per tornare in testa al Mondiale e sarebbe importante anche da un punto di vista psicologico. La tradizione conè straordinaria e su questo circuito la Ducati ha sempre reso tantissimo, anche negli anni in cui non era la moto che conosciamo oggi, basti pensare a una vittoria di Andrea Iannone nel 2016.