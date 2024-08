La Russia ha addestrato la Marina a colpire l’Europa con missili a testata nucleare | la rivelazione del Financial Times

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2024)con. Il, citando documenti segreti di cui ha preso visione, ha rivelato che la, prima dell’invasione dell’Ucraina, hala suaper un attacco all’Occidente. “In una presentazione riservata agli ufficiali, sono illustrate in dettaglio le mappe di obiettivi come la costa occidentale della Francia e Barrow-in-Furness nel Regno Unito“, riporta il quotidiano, spiegando che le mappe “realizzate a scopo espositivo più che per uso operativo, illustrano 32 obiettivi Nato in Europa per le flotte navali russe”. L'articolo “Lahalacon”: ladelproviene da Il Fatto Quotidiano.