La Juventus prende un’altra porta in faccia | la Fiorentina non vende più Nico Gonzalez – Corsport

(Di martedì 13 agosto 2024) Lain: lanonpiùLo scrive il Corriere dello Sport: Lanon vuole cederelas. È stato il presidente Rocco Commisso a togliere dal mercato l’argentino, anche se già negli scorsi giorni c’era una certa ritrosia nell’intenzione dirlo.era rientrato dalle vacanze post Copa America e aveva incontrato la dirigenza, ribadendo la propria volontà di giocare la Champions League, in virtù degli interessamenti die Atalanta. Un triangolo che rischia di non esistere più visto che lafa sapere di non trattare una cessione, mentre il Genoa sta valutando un rinnovo al rialzo per Gudmundsson. Senza unda acquistare, lapoi si troverà anche con gli altri esuberi da gestire, come Weston McKennie e Filip Kostic.