La corsa al cemento | Effetto valanga in vista della Variante

(Di martedì 13 agosto 2024) Piano attuativo per l’area ex Fiera tutto da rifare: ci sono già tre supermercati in zona e altri due porteranno solo traffico e inquinamento, senza aggiungere servizi al quartiere. Queste in sintesi le osservazioni del coordinamento dei 18 comitati di quartiere, guidato da Giorgio Majoli, sul piano riguardante viale Stucchi/Sicilia, fresco di delibera di giunta. Secondo i comitati è partita ladei proprietari di aree libere alla presentazione di Piani attuativi per dare il via alle gru. Questo ““, ingenerale al Pgt, avrebbe dovuto essere prevenuto con misure urbanistiche preliminari.