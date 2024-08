La conserva della neve festeggia i suoi 20 anni all’Orto Botanico di Roma 27-28-29 settembre

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 agosto 2024) LA2027 – 28 – 292024 Tema 2024: L’albero come Habitat Museo OrtodiLargo Cristina di Svezia 23A –Orario: dalle 9:00 alle 19:00 Ingresso: € 10,00 (intero) € 6,00 (ridotto per gli studenti“Sapienza Università di”) Gratuito (bambini fino a 12) Animali non ammessi Programma in aggiornamento sul sito ufficiale https://www.la.com/ La20al Museo Ortodiil 27, 28 e 29. Questa speciale edizione sarà dedicata all’albero, essere vivente fondamentale per la vita dell’uomo e più precisamente: L’albero come Habitat in quanto generatore di ecosistemi e capace di diventare esso stesso una sorta di ecosistema.