Koopmeiners è vittima | la stoccata di Gasperini alla Juventus

(Di martedì 13 agosto 2024) All’appuntamento con la storia, una finale che manca da 14 anni per una squadra italiana, l’Atalanta si presenta con qualche cerotto di troppo. In vista della Supercoppa Europea contro il Real Madrid, primo grande appuntamento europeo della nuova stagione, i bergamaschi non avranno a disposizione Scalvini e Scamacca per infortunio,per la situazione di mercato che lo vede promesso sposo della. “L’Atalanta non ha nessuna difficoltà, viene a giocare una partita di un prestigio incredibile con il suo solito entusiasmo, giochiamo contro la squadra più titolata al mondo ma metteremo in campo tutto il nostro orgoglio per fare una grande partita.