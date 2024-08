Inter Calhanoglu a Sky Sport | Mai pensato di andarmene via

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Il centrocampista dell’, Hakan Çalhano?lu, si racconta ai microfoni di Skynella settimana che sigla l’inizio della stagione 2024/25: “Sono una persona che lavora in silenzio. Mi piace migliorarmi e posso dire che in questi tre anni ho avuto la fortuna di trovare compagni e tifosi incredibili. Sono cresciuto grazie a loro e non ho maidi andare via ma ero sicuro di rimanere qui all’. Le voci arrivano ma io ho semprea lavorare, ho parlato solo per far stare tranquilli tutti”. Il turco, nonostante le innumerevoli voci su un’eventuale trasferimento all’estero, non è mai stato così sicuro di rimanere a Milano e si dice pronto per l’inizio del campionato: “Le altre saranno motivate a batterci ma noi vogliamo confermarci. Siamo pronti per il Genoa. Noi guardiamo solo noi stessi. Sarà più difficile confermare ciò che abbiamo fatto.