Ecco il piano B | i fiumi Dall’acqua sulfurea alle gorghe selvagge | il paradiso non è lontano

(Di martedì 13 agosto 2024) I bagnanti che in questi giorni vicini al Ferragosto si spingeranno in entroterra per un tuffo rinfrescante nei nostripossono partire tranquilli: qui di mucillaggine nemmeno l’ombra. Le freschissime acque che corrono con lo sfondo delle vette dell’Appennino, infatti, non hanno certo problemi di alghe. Quello che però può mettere a rischio queste piscine naturali è l’eccessiva concentrazione di persone che qui accorrono per un bagno. E’ bene ad esempio tenere in mente che il fiume non è il mare e che, oltreleggi di ogni singolo comune, c’è un codice di comportamento dettato dal buon senso che è sempre bene adottare: niente materassini gonfiabili, fare a turno per dare a tutti la possibilità di bagnarsi e, soprattutto, non abbandonare rifiuti appena si "lascia il campo".