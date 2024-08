Con i risparmi nuova luce a Castelnuovo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Come un buon padre di famiglia, il dirigente dell’Ufficio tecnico del Comune di Recanati, in collaborazione con quello del bilancio, hanno racimolato le diverse piccole economie derivanti da alcuni lavori effettuati e già con la contabilità pubblica e hanno messo insieme la somma di 6.473 euro, che oggi viene utilizzata per la realizzazione delle line elettriche e la fornitura di due apparecchi di illuminazione a led all’interno del cortile dell’ex convento delle Clarisse a. d occuparsene saranno la ditta Sistemi Elettrici di Sabbatini J (realizzazione delle linee elettriche per l’importo complessivo di 4.633 euro) e ditta Rematarlazzi Spa (fornitura di due apparecchi di illuminazione a led per l’importo complessivo di 1.840 euro).